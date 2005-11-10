Genoa, prime corse per Meichtry e Colombo: la situazione dell'infermeria rossoblù

Secondo giorno di allenamento per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi sta preparando la sfida di domenica prossima contro il Venezia di Davide Nicola che nell'ultimo turno di campionato ha superato 1-0 il Napoli fra le mura amiche. Una sfida insidiosa contro una squadra che sarà in fiducia ma i rossoblù vorranno sfruttare il fattore casalingo e la voglia di rivalsa dopo la sconfitta in casa della Roma di sabato scorso. La squadra si è ritrovata oggi al "Signorini" per un allenamento che ha certificato il rientro in gruppo di Tommaso Baldanzi e Hamed Traoré.

Prime corse per Meichtry e Colombo

Per quanto riguarda gli altri giocatori in infermeria si registrano progressi da parte di Ethan Meichtry e Lorenzo Colombo. L'attaccante svizzero si era infortunato all'anca nel match della sua Nazionale mentre il centravanti ex Milan ha riportato una distorsione nell'amichevole di Bucarest contro il Rapid del 2 ottobre scorso. Entrambi hanno iniziato a correre sul campo ma per il momento è ancora difficile capire se potranno essere a disposizione per domenica.

La situazione di Havel e Ehizibue

Più indietro invece la situazione di Elias Havel anche se comunque sta migliorando la sua condizione. Si continua ad allenare a parte Kingsley Ehizibue. L'esterno ex Udinese potrebbe essere a disposizione per la sfida infrasettimanale con la Juventus.