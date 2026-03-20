TMW Genoa, stasera c'è l'Udinese: migliora Baldanzi, recupera Onana ma si ferma Cornet

Ultimi dubbi. Ultime ore di riflessione per mister Daniele De Rossi. Il Genoa scenderà in campo alle ore 20.45 per affrontare l'Udinese nell'anticipo di campionato. E come sempre capita, l'allenatore rossoblù è alla ricerca del miglior undici da schierare compatibilmente anche alle esigenze della partite e in base alle qualità dell'avversario. Ancora qualche nodo da sciogliere per il tecnico più che altro nel reparto di centrocampo/trequarti con il dubbio legato a Tommaso Baldanzi.

Tornano Baldanzi e Onana

Il fantasista arrivato a gennaio dalla Roma ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nel match proprio contro la sua ex squadra e per la sfida di Verona è stato portato in panchina anche se non completamente a disposizione. Questa sera potrebbe scendere in campo, resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso in quanto - lo ha spiegato lo stesso DDR ieri in conferenza - non ha ancora i novanta minuti. Ritorna a disposizione anche Jean Onana dopo la storta subita in allenamento prima della partenza per il Veneto.

Si ferma Cornet

Chi invece non sarà della partita è Maxwel Cornet. L'attaccante si è fermato nelle ultime ore e non potrà essere a disposizione per il match contro i friulani di Kosta Runjaic. L'ivoriano non verrà convocato a causa di un lieve risentimento muscolare.