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Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Emma Faerge

Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Emma FaergeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Luca Bargellini
Oggi alle 12:58Calcio femminile
Luca Bargellini

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Faerge fino al 30 Giugno 2028.

In Viola dal 2023, la danese ha giocato più di 80 partite con la nostra maglia sui campi di tutta Italia ed Europa. Punto fisso della Nazionale di Copenhagen, Emma proseguirà la sua carriera con il Viola della Fiorentina.

Il suo commento dopo la firma: "Sono felice di aver rinnovato con la fiorentina. Sento la fiducia della Famiglia Commisso e della dirigenza e voglio ringraziarli per l'opportunità offerta. Proseguire qui significa poter crescere tanto. Il club ha un grande potenziale e credo molto nel progetto che stiamo portando avanti. La Fiorentina per me significa molto e ha avuto un enorme impatto sulla mia crescita, sia come calciatrice che come persona. Sono convita che proseguire a Firenze potrà farmi migliorare ancora, e credo davvero che questo sia solo l'inizio. Forza Viola "

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