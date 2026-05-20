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L'AlbinoLeffe riparte da Zaffaroni: il tecnico ha firmato con il club per le prossime due stagioni

L'AlbinoLeffe riparte da Zaffaroni: il tecnico ha firmato con il club per le prossime due stagioniTUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 18:26Serie C

Dopo l'addio di Giovanni Lopez, l'AlbinoLeffe ha deciso di ripartire da Marco Zaffaroni, che, come si legge nel comunicato che di seguito riportiamo, "siederà sulla panchina seriana per le prossime due stagioni.

Per mister Zaffaroni, già protagonista in bluceleste con 78 panchine complessive tra 2019 e 2021, si tratta di un gradito ritorno a Zanica (BG). Raggiunti i playoff in entrambe le annate orobiche, nella Stagione 2020/21 guidò la squadra nella cavalcata Playoff che vide la compagine seriana fermarsi solo in Semifinale.

Nativo di Milano, classe 1969, nel corso della sua carriera Zaffaroni - dopo la lunga esperienza da calciatore (nel ruolo di difensore) con le maglie, tra le altre, di Taranto, Legnano, Saronno, Pro Patria e Monza e quella da vice-allenatore a Perugia in Serie B (Stagione 2009/10) - ha allenato Folgore Verano (2010-2011), Folgore Caratese (2011-2013) e Caronnese (2013-2016) in quarta serie. Alla guida del Monza, nella stagione 2016-2017 ha vinto il campionato e lo Scudetto di Serie D e l'anno successivo, da neopromosso in Serie C, ha ottenuto la quarta posizione in classifica conquistando i Playoff. Poi, dopo la suddetta prima avventura a Zanica, ha guidato Cosenza (2021/22), Feralpisalò (2022/23) e Sudtirol in Serie B, e Hellas Verona (in Serie A nel 2022/23).

Il tecnico sarà coadiuvato da Simone Arceci, confermato nel ruolo di Allenatore in seconda, Giuseppe Benatelli (Allenatore dei portieri) e Andrea Mossali, in qualità di Preparatore atletico.

A mister Zaffaroni va il nostro più caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura sulla panchina bluceleste!".

Hanno poi fatto seguito le sue parole post firma: "Per me tornare all’AlbinoLeffe rappresenta qualcosa di speciale, sia dal punto di vista professionale che umano. Questa società, seguendo la filosofia del Presidente Andreoletti, si è cucita addosso un’identità precisa, riconoscibile, costruita nel tempo con coerenza e progettualità: è proprio questo che mi ha spinto ad accettare con entusiasmo questa opportunità. Negli anni in cui sono stato qui ho visto nascere e crescere questo stadio, senza però avere mai avuto la possibilità di viverlo in panchina durante una partita. Farlo oggi avrà sicuramente un significato particolare e sarà un’emozione unica. Inoltre, questa è la prima volta nella mia carriera che torno a lavorare in una società in cui avevo già allenato: credo che questo dica molto del legame che si è creato nel tempo e della stima reciproca che è rimasta intatta. Per questo motivo sento ancora più responsabilità, ma anche grande motivazione, nel voler ripagare la fiducia che mi è stata accordata dal Presidente e dal Direttore Sportivo".

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