Genoa, Sturaro: "Felice di essere tornato a vestire questa maglia"

Post di Stefano Sturaro sui social, fresco di ritorno in Liguria con la maglia del Genoa. "Felice di essere tornato, grazie Genoa per questa grande opportunita! Non vedo l’ora di iniziare!", ha scritto il centrocampista arrivato dalla Juventus dopo la sfortunata, e infortunata, esperienza in Portogallo con la maglia dello Sporting CP di Lisbona.