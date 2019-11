Genoa, Thiago Motta: "Kouamé tornerà più forte, Spal dura da affrontare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anti-vigilia di campionato per il Genoa. Lunedì sera la truppa rossoblu sfiderà la Spal nel posticipo del lunedì sera della 13a giornata di campionato. Il tecnico Thiago Motta ha incontrato i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli.

L'infortunio a Kouamé.

"Auguro il meglio a Kouamé, sia per la squadra ma soprattutto per lui. E' un bravissimo ragazzo, merita di tornare ancora più forte. Un grosso in bocca al lupo per il suo recupero".

Come sta la squadra?

"Ho ancora un allenamento per vedere come sta la squadra, anche quelli sulla via del recupero. Siamo contentissimi di come abbiamo lavorato in queste due settimane. Anche i nazionali sono rientrati bene e sono con la testa sulla partita di lunedì".

Le statistiche negative?

"Le statistiche, anche quelle negative, sono uno stimolo. La strada giusta è giocare come a Napoli".

Riceverà la cittadinanza di Polesella.

"Riceverò il sindaco di Polesella con enorme piacere. E' un'emozione grande tornare alle mie origini".

La Spal?

"Penso più alla mia squadra che agli avversari, perché posso controllare i miei giocatori molto più di quelli degli altri. Pensiamo partita per partita, anche in questo mini ciclo".

Quanto può pesare l'assenza di Kouamé?

"L'assenza di Kouamé è uno stimolo per tutta la squadra. Vogliamo fare una grande partita lunedì. Il possesso palla è un mezzo per arrivare alla vittoria, non un fine. Io credo in questa idea e la trasmetto ai miei giocatori".

Che Spal si aspetta?

"Mi aspetto una squadra dura da affrontare. Giocano insieme da molto e seguono l'idea di calcio del loro allenatore. Corrono molto e lottano dall’inizio alla fine".