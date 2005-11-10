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Genoa, Wiafe: "Sconfitta che ci aiuterà a crescere. Grazie a De Rossi per la fiducia"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 11:59Serie A
18.10.2026 11:59Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Al termine del match perso contro la Roma, il centrocampista del Genoa Samuel Wiafe ha commentato ai microfoni di SportMediaset: "Questa partita sicuramente ci aiuterà a crescere. La vittoria contro la Fiorentina ci aveva dato fiducia e con questa sconfitta possiamo crederci di più e dare tutto quello che possiamo dare per il resto del campionato".

De Rossi felice della vostra crescita.
"Io sono contentissimo di essere qua. Ringrazio il mister per la fiducia e i compagni che mi aiutano dal primo giorno. E anche ai tifosi che nelle sconfitte e nelle vittorie ci sostengono. Siamo tutti contenti, credo che possiamo fare meglio".

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