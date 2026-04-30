Gianluca Rocchi a Le Iene (prima dell'inchiesta): "Io sono trasparente"
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“Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”. Così Gianluca Rocchi a Le Iene, la cui ultima puntata andrà in onda questa sera, con dichiarazioni raccolte prima dell’inchiesta che lo vede come indagato per concorso in frode sportiva: “Io vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto”.
Spazio anche alla richiesta di maggiore chiarezza sul Var: “Totale, ma io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.
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