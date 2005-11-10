Giovane: "Napoli, dopo martedì può cambiare tutto. Roma forte? Lo siamo anche noi"

Giovane, attaccante brasiliano del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in vista del big match con la Roma di questo sabato. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Verona, a partire dalla vittoria di Champions League col Bodo/Glimt di martedì scorso per 4-3.

Giovane carica il Napoli per il match contro la Roma

Quanto può incidere la vittoria di martedì sulla fiducia del gruppo?

"Nel calcio c'è anche un po' di fortuna. Quando i risultati non arrivano, ti chiedi perché la palla non entra in porta o perché hai sbagliato un controllo. È normale, il calcio è così. Dopo martedì può cambiare tutto: possiamo vincere sabato e questo può cambiare tutto. Sappiamo di giocare in una squadra forte e di avere qualità tecnica".

Che partita ti aspetti contro la Roma?

"La Roma è una squadra fortissima, con grande qualità tecnica. Però anche noi siamo una squadra forte e speriamo di fare una buona partita, una bella prestazione per noi e per i nostri tifosi. Ovviamente vogliamo vincere".

Che rapporto hai con Massimiliano Allegri?

"Il mister parla con tutti. Ovviamente, essendo giovane, devo ascoltarlo di più perché ha una grande esperienza. Con lui mi trovo bene: vuole aiutare noi calciatori e anche noi come persone. Questo è importantissimo".