Giovane, attaccante del Napoli, ha commentato così il pareggio ottenuto in casa del Manchester City in Champions League:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Manchester City è una delle migliori squadre al mondo e il mister ha parlato con tutti noi per prepararci ad affrontare la gara con la giusta mentalità e offrire una buona prestazione. Peccato per il pareggio, ma è comunque un punto importante per continuare a inseguire i nostri obiettivi".

Il mister aveva parlato di una gara proibitiva, invece avete quasi rischiato di vincere. Cosa pensi abbia fatto la differenza in questo match?



"Abbiamo disputato una buona partita e offerto una bella prestazione. Adesso, però, dobbiamo guardare avanti, perché domenica ci aspetta un'altra gara di Serie A. La partita di questa sera è ormai alle spalle e dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno".

Siete tornati a schierarvi con il 4-3-3. È forse il modulo più equilibrato e quello che conoscete meglio? Siete sembrati subito pronti a sapere cosa fare in campo: è questo l'assetto tattico che più vi si addice?

"Qualunque sia il modulo con cui giochiamo, sappiamo cosa dobbiamo fare. Naturalmente qualcosa cambia quando si modifica l'assetto tattico, ma credo che anche l'ultima vittoria ci abbia dato fiducia in vista di questa partita. Giocare qui è difficilissimo, perché il Manchester City è una squadra molto forte. Sappiamo che sta attraversando un momento complicato, ma resta comunque il Manchester City. Allo stesso modo, noi restiamo il Napoli".

Una prestazione che fa morale. Che risposta vi ha dato questa partita?

"La risposta è sempre la stessa: abbiamo voglia, fame e grinta per vincere. È questo che ci contraddistingue. Speriamo di riuscirci domenica".

Credi che possa essere un punto di ripartenza per voi, magari la partita della svolta?

"Sì, potrebbe esserlo. Se riuscissimo a vincere e a conquistare i tre punti, cambierebbe tutto. Anche un pareggio ottenuto su un campo come questo, però, è importante. La Champions League è una competizione difficile, ma adesso dobbiamo guardare avanti e continuare a perseguire i nostri obiettivi".. Le sue parole riportate da TuttoNapoli.