Napoli, Giovane ammette: "Mio gol annullato con il Bodo? Sono un po' triste. Ora la Roma"

Il Napoli è risorto. Ieri sera, nel terzo turno di League Phase di Champions, gli azzurri hanno superato il Bodo/Glimt in una partita ricca di gol (4-3), arrivando da un brutto periodo di due ko di fila (Villarreal e Venezia) e l'attaccante Giovane Santana si è poi presentato in mixed-zone dalla pancia del Maradona: "Ovviamente siamo felici per la vittoria, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra con qualità tecniche, in Champions dovevamo dare tutto quello che avevamo. Questa vittoria ci aiuta ad avere fiducia, a seguire i nostri obiettivi".

Rammarico per il gol mancato

C'è chi taccia questo Napoli di andare a corrente alternata nel corso delle partite e l'ex Verona ha risposto: "Non è questione tattica o psicologica, il calcio è così. Non abbiamo vinto due partite di fila e adesso è cambiato tutto. Può essere che sabato vinciamo un'altra partita. Il calcio è così, non c’è tempo per lamentarsi. Ma è importante uscire con i tre punti in classifica. Nel calcio non c'è tempo. Siamo felici di aver ottenuto i tre punti". Era andato a tanto così dal segnare il primo gol con la maglia del Napoli, oltre a quello che sarebbe stato il primo centro in carriera in Champions League. La rete è stata annullata e l'attaccante brasiliano ha commentato: "Sono un po’ triste, ma era importante aiutare la squadra ad uscire con tre punti in classifica alla mia seconda partita di Champions. Nel calcio c'è tantissimo tempo ancora, magari Dio mi darà un gol la prossima volta".

Si riparte in campionato

Fondamentale per il Napoli ritrovare il successo in vista del big match contro la Roma (24 ottobre): "Era importante vincere, sabato c’è una partita difficile contro la Roma", ha sottolineato Giovane. "Questa gara di oggi ci dà fiducia in vista di sabato. Ora bisogna lavorare in silenzio e basta". E se quella sul Bodo sia una vittoria di squadra, il brasiliano di 22 anni ha risposto: "Non è solo oggi, che abbiamo giocato così, siamo una squadara. Lo siamo prima di iniziare la stagione. Sono felice per McTominay e Politano, per chi ha aiutato in difesa, per il portiere, per tutti. Quando si vince, si vince tutti insieme, quando si perde, si perte tutti. Quindi oggi siamo felici di aver vinto".