Napoli, Giovane: "Gara difficile, ma vogliamo i tre punti"

Prima del calcio d’inizio di Napoli-Venezia, il trequartista partenopeo Giovane è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare le sensazioni dello spogliatoio e presentare la sfida contro i lagunari. Queste le sue parole:

"Oggi è una partita difficile, martedì non è andata bene per noi, ma è il calcio, non c'è tempo per lamentarsi. Oggi c'è l'opportunità per fare una bella prestazione. La scorsa stagione ho giocato in una squadra che lottava per la salvezza, sappiamo che è difficile, ma siamo qui per fare il nostro lavoro, possiamo uscire con i tre punti".