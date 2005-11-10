Napoli, Giovane: "Gara difficile, ma vogliamo i tre punti"
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Matteo Selli
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Oggi alle 14:45Serie A
autore Matteo Selli
17.10.2026 14:45Serie A
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Prima del calcio d’inizio di Napoli-Venezia, il trequartista partenopeo Giovane è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare le sensazioni dello spogliatoio e presentare la sfida contro i lagunari. Queste le sue parole:
"Oggi è una partita difficile, martedì non è andata bene per noi, ma è il calcio, non c'è tempo per lamentarsi. Oggi c'è l'opportunità per fare una bella prestazione. La scorsa stagione ho giocato in una squadra che lottava per la salvezza, sappiamo che è difficile, ma siamo qui per fare il nostro lavoro, possiamo uscire con i tre punti".
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