Giroud: "Milan seconda giovinezza. Momento chiave? Quando mi sono girato nel derby"

vedi letture

Olivier Giroud, centravanti del Milan, a segno contro la Salernitana nell'ultima partita giocata con la maglia rossonera ha parlato ai microfoni di DAZN: "Avevo voglia di fare gol stasera, come si è visto dopo l'esultanza. Ne avevo bisogno per dire arrivederci al Milan, ogni gol in questo stadio è stata un'emozione speciale, sono grato di questa opportunità che il club mi ha dato a 35 anni, ho vissuto una seconda giovinezza qua. Tutte le persone che lavorano a Milanello sono top, rimarremo in contatto".

Il momento più iconico?

"Per forza quando mi sono girato nel derby, prima non avevo capito bene cosa voleva dire il Milan per i milanisti. Raramente nella mia carriera ho vissuto una passione forte come quella condivisa con questo stadio".