"Giroud, lui e altri nove". Quella frase di Sarri al Chelsea racconta al meglio Pedro

Il mondo del calcio sta celebrando nella giornata di oggi il ritiro dall'attività professionistica di Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, meglio noto con il semplice nome d'arte di Pedro, che a 39 anni suonati, e dopo aver trascorso alla Lazio le ultime 5 stagioni, ha deciso di dire basta e di appendere le scarpette al chiodo.

208 volte schierato da Sarri

Una delle figure del mondo del calcio con cui Pedro ha legato in maniera forte, viscerale, è Maurizio Sarri. E non è un caso che ci abbia lavorato in due occasioni distinte, prima nell'unica annata al Chelsea del tecnico toscano e poi in Italia, alla Lazio. Non è frutto della casualità neppure il fatto che Sarri sia l'allenatore con cui Pedro ha il maggior numero di partite ufficiali, 208, persino più di quelle fatte con Guardiola che lo lanciò nel grande palcoscenico ai tempi del Barcellona. E sempre non a caso, lo spagnolo è il secondo calciatore più utilizzato in carriera da Sarri, alle spalle del solo Hysaj che oltre alla Lazio lo aveva avuto già ai tempi del Napoli.

La citazione prima dell'Europa League

C'è una frase che forse racconta meglio di ogni altra considerazione la stima che Maurizio Sarri prova nei confronti di Pedro. E viceversa. È una dichiarazione fatta prima della finale di Europa League 2019, a raccontare i criteri nella composizione delle formazioni iniziali di quel Chelsea: "Giroud, Pedro e altri nove", disse Sarri, ponendo lo spagnolo (oltre alla punta che avrebbe poi vinto, tra le altre cose, uno Scudetto al Milan e il Mondiale con la Francia) su un piano rialzato rispetto alle tante stelle che componevano anche allora la rosa dei Blues.