Pedro si ritira, ma "dimentica" la Roma: una stagione, poi la rottura con Mourinho

Pedro si ritira, ma la Roma “sparisce” dalla sua carriera. Nel video pubblicato ieri per dare l’addio al calcio, l’attaccante spagnolo ha ripercorso la sua carriera, dal Sextuple con il Barcellona alle ultime stagioni con la Lazio. Non c’è, in compenso, alcun fotogramma dedicato alla sua stagione in giallorosso, un dettaglio che i tifosi non hanno mancato di notare.

Com’è andata alla Roma

A Roma, sponda Roma, è in qualche modo rinato: arrivò in giallorosso nel 2020/2021, dopo una stagione da 11 presenze con il Chelsea. Il feeling con la città, poi declinato soprattutto in salsa biancoceleste, e con la Serie A scattò subito: Pedro concluse la stagione con 6 reti in 40 apparizioni, considerando tutti gli impegni stagionali. Ma i rapporti personali si deteriorarono molto presto.

Se con Paulo Fonseca era andato tutto bene, l’arrivo di José Mourinho cambiò tutto. I due si conoscevano bene: fu proprio il tecnico portoghese a volere Pedro al Chelsea in passato. A Roma, però, non si presero mai: Pedro ha detto di non aver mai avuto possibilità di confrontarsi, raccontando che Mourinho spiegava come la separazione derivasse da una scelta del club, ma probabilmente senza crederci troppo. Nelle stagioni successive, lo Special One lo ha spesso punzecchiato negli appuntamenti mediatici, anche se l’ex Barça ha più volte ribadito di portare rispetto nei suoi confronti, nonostante tutto.