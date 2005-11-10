Pedro: "Italia paese importante per me. Sempre sentito l'affetto dei tifosi della Lazio"

L'ex attaccante della Lazio Pedro ha salutato i suoi compagni ai tempi del Barcellona. Dal palco lo spagnolo ha poi parlato anche della sua esperienza in Italia: "Credo sia arrivato il momento di riposare. Mi sentivo meno motivato e meno spinto. Sono sempre stato una persona competitiva e dedita al lavoro fin da quando ho iniziato a giocare, ma non mi riconoscevo più in quell'ambiente. Era giunto il momento di farmi da parte. Ora voglio dedicarmi al prossimo capitolo: agli amici e alla famiglia, che sono una parte così importante della vita ma che spesso vengono trascurati lungo il percorso. Sono molto felice e orgoglioso di come si è svolta la mia carriera.

I miei compagni hanno svolto un ruolo enorme nella vita quotidiana, con loro ho condiviso tantissimi momenti. Ho ricordi bellissimi, siamo cresciuti insieme nel corso degli anni. Sono arrivato al Barcellona che ero un ragazzino, e guardatemi ora. Vado molto fiero dei miei compagni, sono stati una fonte di ispirazione, un esempio da seguire.

L'Italia è stata un paese importante per la mia carriera. Sono arrivato da giocatore esperto, ma ho sempre sentito l'affetto dei tifosi, in particolare di quelli della Lazio. Lì ho ricevuto un saluto splendido, da parte di tutti i compagni e dei tifosi. È stato il momento perfetto per concludere una carriera meravigliosa. Avrei voluto vincere ancora di più. Mi dà ancora un po' fastidio non essere riuscito a vincere nulla in Italia