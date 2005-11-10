Lazio capolista, l'ex Pedro: "Si vede l'impatto di Gattuso. I tifosi meritano questa gioia"

Nel corso dell'intervento su Cadena Ser nel corso del programma "El Larguero", l'ex attaccante della Lazio Pedro ha parlato del suo ritiro: "All'inizio volevo aspettare un po' per vedere se si presentasse qualche opportunità per continuare a giocare - riporta Lalaziosiamonoi.it - ma col passare del tempo mi sono reso conto che mi piaceva molto trascorrere più tempo con la mia famiglia e i miei amici.

Ho preso questa decisione basandomi su come mi sentivo fisicamente: nell'ultimo anno era diventato sempre più difficile entrare in ritmo e recuperare dopo le partite. Arriva un momento nella carriera in cui diversi fattori iniziano a farsi sentire. Ne ho parlato anche con le persone che ho vicino, molte delle quali mi hanno incoraggiato ad andare avanti. Non è che stessi male, ma è stata una scelta personale presa al momento giusto e con estrema onestà".

Il discorso poi non poteva non andare sul primo posto della Lazio: "Forse sarei dovuto andare via prima, oppure restare un altro anno! (ride, ndr.). Sono davvero felice per loro, si vede chiaramente l'impatto di Gattuso, tutti ne parlano benissimo. Giocano un calcio diverso, dinamico, offensivo. Spero che riescano a mantenere questo stato di forma, perché la città e i tifosi si meritano questa gioia".