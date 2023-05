Giudice Sportivo, 8000 euro di ammenda al Napoli dopo la gara di ieri. Multata anche l'Udinese

Il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal sito della Lega Serie A ha reso note le decisioni in merito alle due gare giocate ieri: 8.000 euro di ammenda per il Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni".

2.000 euro di ammenda, invece, per l'Udinese "per avere suoi sostenitori, al sesto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".