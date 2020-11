Globe Soccer Awards, agente del secolo (2001-2020). I candidati: due italiani su cinque

Spazio anche al miglior agente del secolo, dal 2001 al 2020, ai Globe Soccer Awards del prossimo 27 dicembre a Dubai. Presenti anche due italiani, Giovanni Branchini e Mino Raiola. Di seguito i candidati:

Giovanni Branchini

Jonathan Barnett

Jorge Mendes

Mino Raiola

Pini Zahavi

📜 And the nominees for the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Giovanni Branchini, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola and Pini Zahavi

👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/HdJdBawDcS

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020