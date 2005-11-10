Gol Adams al Napoli, Marelli: "Possibile tocco di braccio, ma il VAR non poteva intervenire"

La caduta del Napoli al Penzo per mano del Venezia (1-0) è stata accompagnata da alcuni episodi arbitrali discussi, in particolare in occasione del gol decisivo di Akor Adams al 51'. Sotto osservazione la direzione di gara dell'arbitro Juan Luca Sacchi e il possibile tocco di mano dell'attaccante dei lagunari durante l'azione della rete. L'ex arbitro e moviolista, Luca Marelli, ha commentato l'episodio a DAZN, spiegando perché il VAR non sia intervenuto per annullare il gol.

Primo giudizio

Si parte dal contatto Adams-Rrahmani nell'azione che ha portato al vantaggio del Venezia. "Al minuto 51 sul gol di Adams, c’è un contrasto con Rrahmani. Adams poggia il braccio sulla schiena di Rrahmani, ma poco importa. Tocco con il braccio? Era molto allargato rispetto al corpo, ma vedendo tutte le immagini non si capisce se c’è un tocco o meno. La sensazione è che il pallone non cambi rotazione, probabilmente ha solo sfiorato il braccio destro. Il VAR non poteva intervenire, perché non c’è alcuna certezza, ma solo un sospetto. In mancanza di prove la rete è regolare. Impossibile capire se ci sia un tocco o meno”.

Un altro passaggio

Il secondo caso sotto la lente d'ingrandimento riguarda il calcio di rigore conquistato da Hojlund. In questo caso, Marelli non ha espresso dubbi sulla correttezza della decisione arbitrale, considerando evidente il fallo commesso dal difensore del Venezia: "Il rigore su Hojlund, invece, è molto evidente. Moreno interviene direttamente sulla gamba dell’attaccante del Napoli".