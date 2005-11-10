Ufficiale Goncalo Ramos nuovo attaccante del Milan! Ha firmato fino al 2031 col club rossonero

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC"

Goncalo Ramos è un nuovo attaccante del Milan: lo ha annunciato il club tramite un comunicato ufficiale e sui social. "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".