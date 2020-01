© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna di attualità il nome di Juan Foyth per la Serie A. Accostato in passato anche a Roma, Inter e Milan, infatti, il difensore classe '98 del Tottenham - riporta La Gazzetta dello Sport - sarebbe nel mirino dell'Hellas Verona: chiesto in prestito gratuito con diritto di riscatto a 10 milioni.