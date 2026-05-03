Hellas Verona, Sammarco: "Stagione non all'altezza, ma vogliamo chiuderla al meglio"

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Ci sono motivazioni per dimostrare di aver fatto purtroppo un'annata non all'altezza della situazione ma che c'è la voglia di non mollare fino alla fine. La volontà nostra è cercare di fare il meglio possibile, sia come prestazione che come risultato perché renderebbe meno amaro questo finale di stagione".

Queste ultime partite potrebbero essere una vetrina?

"Sì, potrebbe essere anche quello, considerando che prima di tutto deve esserci l'Hellas Verona".