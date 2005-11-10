Ufficiale Lumezzane, Paolo Sammarco nuovo tecnico: accordo fino a giugno 2027

FC Lumezzane è lieto di comunicare che la conduzione tecnica della prima squadra maschile sarà affidata dal prossimo 1 luglio a Paolo Sammarco.

Il tecnico si è legato alla società rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2027.

Reduce dall’esperienza in Serie A dove ha guidato l’Hellas Verona nelle ultime quindi partite dello scorso campionato dove ha collezionato un totale una vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte, l’allenatore comasco classe 1983 si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Luca Nizzetto e del preparatore atletico Marco Provenzano.

Al termine della carriera da calciatore che lo ha visto protagonista, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, con le maglie tra le altre di Sampdoria, Cesena. Udinese, Chievo Verona, Spezia e Frosinone per un totale di 536 presenze tra i professionisti con 25 reti all’attivo, Sammarco ha iniziato la propria carriera da allenatore nella stagione 2021/22 in Serie D all’Ambrosiana dove è subentrato, ricoprendo in precedenza il ruolo di vice allenatore, il 28 novembre con la vittoria sul campo del Delta Porto Tolle. A seguire, nella stagione 22/23 l’incarico alla guida degli Allievi Under 18 dell’Hellas Verona di cui resta alla guida solo per te partite di campionato prima di essere promosso alla guida della Primavera dove resta per le successive tre stagioni e mezza per un totale di 129 gare condotte dalla panchina. Il 6 febbraio 2026 l’esordio in Serie A sulla panchina dell’Hellas con il pareggio contro il Pisa.

“Cercavamo un profilo giovane, capace di lavorare e valorizzare calciatori all’inizio della propria carriera ed in Paolo Sammarco abbiamo trovato l’allenatore giusto e che ci ha colpito per la sua voglia e umiltà di calarsi nel nostro progetto. – le parole del ds Simone Pesce – Porta un bagaglio di grande esperienza come calciatore e anche da allenatore visto il lungo percorso nel Settore Giovanile dell’Hellas Verona e le quindici gare in Serie A che valgono tantissimo nella formazione e nella crescita di un allenatore. L’obiettivo è quello di dare seguito alla crescita costante che ha avuto la squadra negli ultimi cinque anni, proseguendo nel solco tracciato della valorizzazione di giovani profili italiani che tante soddisfazioni ci ha già portato nelle ultime stagioni”.