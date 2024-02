Ufficiale Hrustic saluta il Verona e vola in Olanda. Definitivo il suo passaggio all'Heracles Almelo

Arriva un'altra ufficialità in uscita per l'Hellas Verona, una delle società più attive in queste sessione invernale di calciomercato appena conclusa. A salutare a titolo definitivo la Serie A è il centrocampista Hrustic, col classe '96 che proseguirà la carriera in Olanda. Ecco la nota del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Heracles Almelo - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista australiano Ajdin Hrustic. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Ajdin, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".