ESPN, Vidal fuori dal Clasico: sbotta e lascia l'allenamento del Barça

Secondo quanto riportato da ESPN, sono sempre più tesi i rapporti tra Arturo Vidal e il tecnico del Barcellona Valverde. Oggi, nel corso della rifinitura in vista del Clasico di questa sera, il giocatore cileno ha lasciato anzitempo l'allenamento una volta saputo che non sarebbe partito tra i titolari del big match. Una "buona" notizia per l'Inter che punta forte sul calciatore in vista di gennaio anche se i blaugrana vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo contro l'idea del prestito portata avanti per il momento dai nerazzurri.