Dopo il girone d'andata, fra conferme, sorprese e delusioni, è già tempo di primi bilanci. Alcuni di questi riguardano i giocatori arrivati nelle 20 di Serie A la scorsa estate, con l'analisi che prende spunto dalle medie voto di TMW dopo 19 giornate. Requisiti necessari per entrare nelle classifiche degli acquisti estivi top e flop? Semplice: aver collezionato almeno 8 presenze, numero minimo per poter dare un giudizio. Che resta parziale e non definitivo, sia chiaro. Ma pur sempre indicativo per quanto riguarda l'impatto avuto dai volti nuovi sulle rispettive squadre.

LA FLOP10 DEGLI ACQUISTI ESTIVI PER MEDIA VOTO

1° Rachid Ghezzal, Fiorentina 5,33

2° Giuseppe Pezzella, Parma 5,38

3° Jeison Murillo, Sampdoria 5,39

4° Francesco Cassata, Genoa 5,39

5° Andrea Rispoli, Lecce 5,45

6° Ante Rebic, Milan 5,5

7° Milan Badelj, Fiorentina 5,5

8° Igor, SPAL 5,53

9° Cristian Zapata, Genoa 5,54

10° Kevin-Prince Boateng, Fiorentina 5,54