Il Messaggero - La Lazio si gode Pedro. E intanto Insigne si propone per gennaio

La Lazio continua a godersi il momento di forma di Pedro. L'autore del gol del 2-1 contro il Celtic in pieno recupero ha rinnovato a giugno scorso, ma i problemi alle caviglie lo tormentavano da troppo tempo e dunque la società aveva anche pensato di aggiungere un esterno alla rosa per mettere un calciatore in più a disposizione di Sarri.

Lotito continua a ripetere, come si legge su Il Messaggero: "Non so come la Roma si sia lasciata scappare questo fenomeno, un campione vero". Che non sembra intenzionato a raggiungere Tenerife a gennaio: "Non voglio andare via. Ora sto bene e voglio restare qui. Spero di giocare di più, lavoro per essere titolare ogni giorno, ma poi decide il tecnico". Intanto Lorenzo Insigne si propone da Toronto: secondo il quotidiano, il 32enne ha detto a Sarri di essere disposto a decurtarsi l'ingaggio pur di raggiungerlo. Ma prima dovrebbe partire l'ex Barcellona e oggi non sembra una cosa così probabile