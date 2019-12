© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita in costante difficoltà, quella vissuta ieri sera dal terzino della Juventus Alex Sandro contro la Lazio. Per quasi tutti è il peggiore in campo, perde la sfida diretta con Lazzari e ha "buona parte di colpa sull'1-0 ma anche sul 2-1 non brilla", per il Corriere dello Sport. Per la Repubblica, semplicemente, è "vulnerabile sempre", mentre Tuttosport lo definisce "imbambolato, letteralmente preso in giro da Lazzari".

Le pagelle di Alex Sandro

TMW: 5

Corriere dello Sport: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

la Repubblica: 4