© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gol decisivo, quello messo a segno ieri pomeriggio da Manolo Gabbiadini. Una rete che porta i primi (tre) punti in campionato alla sua Sampdoria e porta fuori dalle acque scure, almeno per ora, la formazione blucerchiata. Secondo SampdoriaNews mostra "un atteggiamento diverso. Per nulla rinunciatario", ed il premio arriva con il gol che manda al tappeto il Torino. Per tutti, o quasi, il giudizio è univoco e la valutazione in pagella non può che essere un bel 7 pieno. La Gazzetta, poi, sottolinea: "È un capitale da preservare, ha ragione DiFra".

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

SampdoriaNews.net: 6,5