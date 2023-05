Le pagelle di Barella: motore infinito, è la dinamo dell'Inter. Si riesce a clonarlo?

Nicolò Barella è tornato in forma strepitosa nel momento decisivo della stagione e l'Inter ne trae beneficio. Nel 2-0 contro il Milan, il centrocampista è da 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Guardare e riguardare la giocata con il tacco con cui manda al tiro Mkhitaryan nel primo tempo. Ma mica solo quella. Motore infinito, manda pure in porta Gagliardini: si riesce a clonarlo?". Stesso voto per Tuttosport: "È la dinamo dell'Inter, ma alla quantità unisce pure tanta qualità come si evince dall'azione del raddoppio, avviata proprio da lui". Per il Corriere dello Sport invece è da 7, probabilmente perché pur avviando l'azione del raddoppio "di fronte al ben di Dio che concede il Milan sembra quasi incredulo e spreca, quando potrebbe fare male. Si sdoppia tra Krunic e soprattutto Theo Hernandez". Più o meno sono le stesse le motivazioni del 7 che gli assegna il Corriere della Sera: "La via l'ha indicato lui, vero capopopolo". Pure L'Interista decide di dargli un 7: "In una gara simile non è che si fa prendere dalla tensione, se la divora già dopo i primi istanti. Sbraccia un po' troppo, poi si calma nel secondo tempo: meglio, quando ragiona è imprendibile". Infine è da 7 per TMW: "Cuce, scuce, ricama, offre suggerimenti a destra e a manca. Al cospetto di Tonali, domina in lungo e in largo. Serve un leader? Eccolo qua".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport:

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

L'Interista: 7