Le pagelle di Dia - Scaraventa in rete il primo pallone giocabile e tanto basta, a lui e alla Lazio

Alla Lazio bastano 54 secondi per arraffare il bottino massimo e continuare a cullare il sogno Champions. La rete istantanea di Boulaye Dia regala a Baroni il sesto risultato utile consecutivo e per questo il centravanti senegalese è stato premiato dai vari quotidiani - oltre alla Lega Serie A stessa - come MVP di giornata. "Vede e provvede, fa un altro passo verso la doppia cifra: scaraventa alle spalle di Vasquez il primo pallone giocabile" scrive TuttoMercatoWeb.

La Gazzetta dello Sport gli assegna 7 e scrive: "Una rete pesante. Lucido nel controllo, freddo nell’esecuzione. Gol solo in apparenza facile, ma è lui a renderlo tale". Stesso voto che gli assegna il Corriere dello Sport-Stadio: " Voto alto per il gol pesantissimo dopo appena 54 secondi. Stop di petto e destro piazzato nell’angolo più lontano. Il senegalese si eclissa in fretta, ma il suo guizzo vale tantissimo e tiene la Lazio in corsa Champions".

Il Messaggero, invece, scrive: "Pronti, via ed ecco l’1-0: sul pallone di Hysaj, grazie al salto a vuoto di Viti, si lancia con sicurezza realizzando il gol della vittoria". Infine questo il commento del sito di fede biancoceleste La Lazio Siamo Noi: " Inserimento, controllo e destro perfetti, mette subito la partita in discesa. In un giro d’orologio tutto quello che aveva fatto mancare contro il Parma. Spiana la strada ai compagni, dopo il gol segnato può giocare in scioltezza".

Le pagelle di Boulaye Dia

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 6,5

La Lazio Siamo Noi: 7