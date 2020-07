Le pagelle di Eriksen: un lampo accecante, poi si perde come in un labirinto

Parte bene, poi scompare. Giudizi pressoché unanimi per Christian Eriksen, danese dell'Inter ieri in campo dal primo minuto nello 0-0 contro la Fiorentina. Voto 6 sulle nostre pagine, condiviso anche da molti osservatori. Così La Gazzetta dello Sport: "nel primo tempo interpretazione più che positiva, nella ripresa abbassa la tensione". E Tuttosport "inizia a intravedere perché il club voglia che l'Inter sia costruita attorno a lui". Più caustico il giudizio del Corriere dello Sport: "un lampo accecante il cross, poi si vede solo quando batte i calci d'angolo", a didascalia di un 5 in pagella. 5,5 sul Corriere della Sera ("si perde come in un labirinto").

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews: 6