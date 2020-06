Le pagelle di Gattuso: imbriglia Sarri e alza la sua Coppa con merito

Per molti è la sua Coppa. Rino Gattuso, arrivato a stagione in corso per guidare il Napoli fuori dai guai, è riuscito ad andare oltre, regalando la sesta Coppa Italia della storia al club di De Laurentiis anche dopo aver passato uno dei momenti più brutti della sua vita ma anche dell'Italia colpita dal Coronavirus. Un successo dedicato alla sorella, ma anche a tutto il popolo napoletano che lo ha accolto e coccolato fin dal primo momento. La Gazzetta dello Sport (voto 7) scrive che il suo calcio è paradossale perché si tratta di un "catenaccio fondato su valori sacchiani". Per il Corriere dello Sport (voto 7) "vince con merito e pazienza il suo primo trofeo". Il Mattino (voto 9) giudica la sua tattica "da vincente" mentre Tuttosport (voto 8), conclude la pagella con un chiarissimo "chapeau".

I voti di Gattuso

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Il Mattino: 9