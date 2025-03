Le pagelle di Gosens: gol da tre punti. La posizione più avanzata lo rende più pericoloso

vedi letture

Un suo gol ha deciso la sfida del "Franchi". Robin Gosens ha trovato dopo nove minuti il centro che è valso il successo per la sua Fiorentina contro il Lecce. "Da esterno alto sinistro, nel ruolo che più ama dà il meglio - si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Stacco perfetto sull’1-0 che pesa tantissimo, poi si procura anche un rigore". "Pronti via, beffa Guilbert e - scrive Tuttosport - inzucca in rete il gol del vantaggio: la posizione più avanzata lo rende più pericoloso e aiuta in difesa".

"Da esterno a esterno - è l'analisi del Corriere dello Sport -. Nel suo nuovo-vecchio ruolo torna il Gosens versione bergamasca, con terzo tempo cestistico che decide la partita. Rete a parte, è il migliore. Corre per due (almeno)". "Torna a fare il ruolo che più ama e - riporta TMW - i benefici arrivano in neanche dieci minuti, quando insacca di testa il vantaggio. Conquista pure il rigore sbagliato da Beltran". Questo il commento di Firenzeviola.it: "Al rientro dopo la squalifica prende l’ascensore sul bell’assist di Dodò e firma l’uno a zero dopo nemmeno dieci minuti di gioco. Resta forse l’unico a metterci un po’ di grinta confermando doti da leader che nessun altro mostra".

Le pagelle di Robin Gosens

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Firenzeviola.it: 7