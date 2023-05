Le pagelle di Ikoné: all'inizio inguardabile, poi cambia marcia. Freddo davanti a Ochoa

vedi letture

Jonathan Ikoné è stato tra i migliori in campo nel pirotecnico pareggio dell'Arechi tra Salernitana e Fiorentina. Si legge su 'Firenzeviola.it': "In avvio dialoga con Dodò che pesca Barak in area, poi recupera un buon pallone giocato male da Ochoa mandando al tiro Nico. Non è molto continuo nel primo tempo ma è lui a mandare Dodò al cross per Nico e soprattutto nella ripresa resta freddo davanti a Ochoa trovando il gol del due a due". "All'inizio inguardabile. Si sveglia dall'azione dell'1-1. Nella ripresa segna e guadagna la punizione del 3-3", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

Le pagelle di Jonathan Ikone

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 6.5

Tuttosport: 7

Firenzeviola: 7