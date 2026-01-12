Clamoroso PSG: perde il derby col Paris FC e saluta la Coupe de France ai sedicesimi

Inizia male il 2026 del Paris Saint-Germain, fresco campione d'Europa in carica e grande favorito anche quest'anno in Ligue 1 e non solo: la squadra di Luis Enrique è stato sconfitta 0-1 in casa dal Paris FC nei sedicesimi di finale della Coupe de France 2025/26. Il match al Parc des Princes è stato dominato dai parigini padroni di casa (tante occasioni create), ma il portiere del Paris FC, Nkambadio, si è dimostrato in serata di grazie.

Il PSG ha sbagliato tantissimo sotto porta e al 74' è arrivata la beffa: Jonathan Ikoné (ex Fiorentina e cresciuto proprio nel PSG!) subentrato dalla panchina ha punito i suoi ex con un gol bellissimo su assist di Kebbal, concretizzando l'unica vera occasione del Paris FC in tutta la partita e cogliendo un risultato clamoroso per la seconda squadra di Parigi.