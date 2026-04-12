Redenzione nel Paris FC: Immobile apprezzato in spogliatoio, Ikoné da 7 reti stagionali

Il Paris FC ha ottenuto una vittoria di prestigio (4-1) contro il Monaco venerdì in Ligue 1, tre punti in saccoccia e il premio ricevuto da mister Antoine Kombouaré: un giorno di riposo supplementare. Al dodicesimo posto in classifica ma a ridosso delle dirette rivali (Brest e Tolosa) per raggiungere metà classifica nell'anno del ritorno nel massimo campionato francese, sono stati due giocatori ex Serie A a brillare su tutti: Ciro Immobile e Jonathan Ikoné.

Il ritorno del Re Ciro

A 36 anni, Ciro Immobile si è preso la scena dimostrando di aver smaltito le scorie della triste e sfortunata parentesi al Bologna. L’ex bomber della Lazio ha firmato il suo secondo gol in Ligue 1 con la maglia del Paris FC, ricamando un assist prezioso e dimostrando un'ottima tenuta fisica contro Kehrer in marcatura. Oltre ai numeri, il campione degli Europei 2021 si sta imponendo come leader umile e carismatico e all'interno dello spogliatoio parigino è molto apprezzato. L'ambientamento invece facilitato dalla colonia italiana ed ex colleghi di Serie A (Koleosho, Coppola, Maxime Lopez e altri), nonostante parli ancora poco francese.

Il riscatto di Ikone

C'è spazio per brillare, anche per Jonathan Ikoné. Autore di una doppietta e di giocate d'alta scuola, sta incantando i tifosi all'ombra della Tour Eiffel. Ritrovata la fiducia dopo i passaggi tra Fiorentina e Como in Serie A, a 27 anni può rivestire il ruolo di guida per i più giovani del gruppo. Soprattutto con una ritrovata condizione da far invidia e 7 gol stagionali (tra Ligue 1 e Coppa di Francia) in 1068 minuti. Antoine Kombouaré, allenatore del Paris FC, è tornato sulle prestazioni dei suoi due attaccanti: "Al loro arrivo nel club avevano giocato pochissimo, non erano in forma. È da qualche partita che inanellano buone prestazioni, quindi la fiducia sta tornando. Quando hai giocatori pronti e fiduciosi, il risultato è questo (la vittoria)".