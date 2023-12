Le pagelle di Italiano: vince a Monza senza Bonaventura e Nico. La classifica fa sognare

In attesa della sfida del Bologna di oggi, la Fiorentina si gode il quarto posto dopo il successo sul Monza. Anche senza Nico Gonzalez e Bonaventura - il commento alla pagella di Vincenzo Italiano della Gazzetta dello Sport - parte all’assalto, la Viola fa sempre gioco, pressa alto, mette in crisi i rivali". " Vince a Monza senza Bonaventura, Quarta e Nico Gonzalez, oltre agli infortunati di vecchia data. Autorità, concretezza e personalità. Per una classifica che comincia a far sognare".

Questo il commento di TMW: "La Fiorentina aggredisce il Monza, in ogni senso, e questo porta al vantaggio di Beltran su azione di pressing: incassata la bella notizia, e dopo un buon primo tempo in cui l'unico difetto è non aver trovato il raddoppio, a inizio ripresa cambia modulo e si mette a specchio. Mette la marcia della gestione e rende inoffensivo un Monza che fa(ceva) paura".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

FirenzeViola.it: 7