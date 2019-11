© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per una volta stecca anche lui. Armando Izzo, uno dei migliori difensori del nostro campionato, contro l'Inter è tutt'altro che sufficiente perché prima perde Lautaro Martinez nel duello in velocità e questo porta all'1-0, poi si fa sfuggire anche de Vrij in occasione del 2-0. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 5, così come per La Gazzetta dello Sport che tira in ballo gli stessi episodi. Il Corriere della Sera (stesso voto) parla di "serata storta", il Corriere dello Sport gli dà mezzo punto in più perché qualche pericolo lo sbroglia, mentre Tuttosport è il più duro di tutti: 4,5, visto che sembra sempre in bilico sul cornicione di una difesa troppo alta. I problemi, comunque, non riguardano solo lui, ma tutto il reparto. Quando sbaglia lui, però, è ovvio che faccia notizia.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5