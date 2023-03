Le pagelle di Laurienté: per i tifosi del Sassuolo è il nuovo Mbappé. Fa la differenza

vedi letture

Il Sassuolo vince a sorpresa contro la Roma all'Olimpico per 4-3 dopo una partita a dir poco rocambolesca. Laurienté è il vero protagonista, autore di due gol. La Gazzetta dello Sport lo incensa scrivendo: "La doppietta e l'assist per Pinamonti incoronano una prova di grande concretezza e generosità". Per il Corriere dello Sport, dopo due gol e un assist, "è impossibile chiedergli di più". Tuttosport invece: "Tanto campo per i suoi strappi al posto giusto nel momento giusto". Grandi applausi da parte di SassuoloNews: ""Lo vedi che fa. Segna più di Mbappé e Drogba. Si chiama Laurienté, il nuovo Kylian" recita la canzone a lui dedicata sui social. Doppietta nel giro di 20 minuti all'Olimpico (l'ultimo a riuscirci, curiosamente, Zaza nel 2014) e poi anche l'assist per il 4-2 di Pinamonti. What else?". Infine la valutazione di TMW: "Letteralmente imprendibile per i giocatori della Roma. Una doppietta in 18', il terzo giocatore della storia del Sassuolo a riuscirci: due gol quasi da centravanti. Ci aggiunge l'assist intelligente per Pinamonti. È sempre il più lesto di tutti e, stasera, anche il più bravo di tutti".

I voti

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

SassuoloNews: 8