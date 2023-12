Le pagelle di Maignan: 89 minuti da superMike, pesa l'errore sul gol di Candreva

Una valutazione su cui pesa l'errore sulla rete di Candreva. E' quella dei quotidiani oggi in edicola su Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato protagonista in negativa di una papera sul 2-1 della Salernitana. "Gioca 89’ da superMike parando tutti, da Dia (facile) a Mazzocchi (difficile!) - scrive la Gazzetta dello Sport - fino a…Bennacer. L’errore su Candreva però è grave: papera fuori habitat, in riva al mare". "Deve difendersi dal fuoco amico (Bennacer, 30’) - l'analisi del Corriere dello Sport -. Su Kastanos (42’) è meraviglioso e su Fazio non ci riuscirebbe neppure Nembo Kid. Ma quando Candreva gli scarica addosso un tiraccio, dà il peggio di sé. Salva su Mazzocchi".

Questo il commento di TMW: "Compie grandi parate in serie ma è responsabile di un clamoroso errore sul gol del 2-1 firmato Antonio Candreva. Un errore che ha complicato e non poco la storia della partita rossonera nel suo momento decisivo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 5