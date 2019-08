Il Radja Nainggolan-bis, in Serie A con la maglia del Cagliari, inizia con una prova sufficiente ma con una sconfitta. Ieri sera i rossoblù non sono infatti riusciti a ribaltare il gol di Alfredo Donnarumma, arrendendosi a un Brescia gagliardo e già a caccia di punti preziosi per coronare il grande sogno salvezza. Colpa di qualche errore difensivo di Klavan e compagni, ma anche dello spunto mancato di Nainggolan e Nandez in mediana. Dai due top player scelti per il dopo-Barella Giulini e l’intera piazza si aspettano molto di più. E, se è vero che il gioco sardo passa già quasi interamente dai piedi del 'Ninja', servirà ancora del tempo per permettere all'ex Inter e all'ex Boca di trovare la giusta quadra negli schemi di Maran.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

TuttoCagliari: 6