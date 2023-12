Le pagelle di Pioli: salvato nel finale da Jovic, usa l'ennesima vita dei videogiochi

Un'occasione sprecata per raccogliere i tre punti. Il Milan passa in vantaggio, poi viene rimontato ma alla fine conquista un punto che muove la classifica. "Sempre gli stessi problemi - è il commento della Gazzetta dello Sport alla pagella di Stefano Pioli -: Milan lungo, fragile, senza cattiveria. Usa l’ennesima vita del videogioco con il gol del 2-2 ma ora serve altro". "Immaginava, dopo il gol di Tomori - analizzato Tuttosport - una partita tutta in discesa. Il peggio doveva ancora venire. Salvato da Jovic".

Questo invece quanto scrive TMW: "La partita dopo il gol di Tomori doveva essere gestita meglio però è bravo nel secondo tempo a rispondere ad altri due infortuni col cambio modulo e l'ingresso di Jovic".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5