Le pagelle di Pjanic: senza gambe e senza idee. Simbolo di un centrocampo messo sotto

"Partita in divieto di sosta: senza gambe e senza idee". Il Corriere della Sera sintetizza così la prova di Miralem Pjanic, in campo per un'ora nella sconfitta della Juventus contro il Lione. E per il quale fioccano i 4,5: noi di TMW (piccolissimo principe), ma anche quasi tutti gli altri media. La Gazzetta dello Sport lo sceglie come "simbolo di un centrocampo messo sotto". "Non è il vero Pjanic", scrive Tuttosport. Unico 5 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Non è al meglio, neutralizzato".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 4,5