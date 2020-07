Le pagelle di Sarri: lo scudetto è da Juve, tutto il resto no. Segnali di sarrismo annacquato

"Lo scudetto è da Juve, tutto il resto no". Così il Corriere dello Sport spiega il 7 assegnato a Maurizio Sarri in pagella dopo la vittoria sulla Lazio, che spiana la strada al nono titolo consecutivo per i bianconeri. "Qualche segnale di sarrismo annacquato nelle solite paure e rimesso in piedi dai colpi dei soliti fuoriclasse" scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 6,5. Stesso voto per noi ("La Juve vince ma non gli assomiglia. O almeno non assomiglia a quello che tutti ci immaginavamo a inizio stagione"). 7 anche per Tuttosport: "Mentre a destra e a manca si parla del suo futuro, lui quasi scrive la storia".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 6,5