Le pagelle di Insigne - Ritrovato? Calumet della pace con Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un periodo pieno di polemiche, dichiarazioni, partite in chiaroscuro Lorenzo Insigne si riprende la scena. E lo fa a modo suo: con un gol che decide la vittoria del Napoli contro il Salisburgo. Per questo La Gazzetta dello Sport scrive che questo era "il gol che voleva". Lapidario invece il Corriere dello Sport che nel giudizio con il quale correda il 7 in pagella commenta: "Entra, segna e strapazza Ancelotti in panchina". L'abbraccio con Carlo Ancelotti al momento del gol, scrive invece Il Mattino "profuma di calumet della pace". La domanda finale è quella che si pone TMW: "Ritrovato?"

LE PAGELLE DI LORENZO INSIGNE

TuttoMercatoWeb.com:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli.net: 7