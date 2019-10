Le pagelle di Lautaro - Un Toro da traino che si scopre serial killer

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ad aprire le danze nella notte di Champions League per l'Inter ci ha pensato il solito Lautaro Martinez. Una nuova consuetudine per i nerazzurri che nell'argentino hanno trovato, come scrive il Corriere della Sera nelle sue pagelle "un Toro da traino". La Gazzetta dello Sport invece si concentra sul processo di crescita dell'ex Racing nel motivare il suo 7,5 in pagella: "Tolta la frenesia, acquista lucidità". "Col piglio del serial killer al primo pallone buono fa centro" scrive invece Tuttosport per quella che TMW definisce "l'ennesima conferma".

LE PAGELLE DI LAUTARO MARTINEZ

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

FcInterNews.it: 7