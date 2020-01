© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica da dimenticare per Ales Mateju, difensore ceco del Brescia giudicato all'unanimiità il peggiore in campo nella sconfitta delle Rondinelle contro la Sampdoria. Macchia la sua prestazione con un errore da principiante per noi di TMW (voto 4,5), mentre La Gazzetta dello Sport (4) sottolinea come "il colpo di testa regalato a Linetty" sia "da silenziatore di fiducia". 4 in pagella anche per Tuttosport: "che disastro". Un voto in più per il Corriere dello Sport e Il Corriere della Sera.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5