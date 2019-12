Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Zlatan Ibrahimovic non riuscirà ad essere presente alla ripresa degli allenamenti del Milan in programma dopodomani, il 30 dicembre. Ibra infatti è ancora in Svezia, a casa sua, dove sta sbrigando le ultime pratiche per il trasloco in Italia e potrebbe arrivare il giorno prima delle visite mediche, ovvero l'1 gennaio.

Quale numero? Adesso in casa Milan si cerca di capire quale sarà il numero scelto dallo svedese: la 9 e l'11, i suoi numeri, sono già presi da Piatek e Borini e anche una loro cessione non libererebbe le maglie (se già utilizzati in campionato non possono essere presi da altri giocatori). La numero 1 è una suggestione, la 21 una possibilità anche se non la prima scelta.

Il primo tassello è stato inserito. Il Milan con l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic ha rinforzato uno dei tre reparti che per gennaio meritano attenzione da parte della dirigenza. L’attacco con lo svedese in campo - sottolinea il Corriere dello Sport - adesso potrebbe anche essere sfoltito per permettere a uno tra Rafael Leao e Krzysztof Piatek di giocare con più continuità e rigenerarsi nel girone di ritorno dopo le tante difficoltà mostrare fin qui. Tra i due è il polacco ad avere maggiori chance di partire, e in queste ora stanno arrivano in sede telefonate da parte di diverse società. Il Genoa aveva già bussato da tempo ma solo per un prestito, così come la Fiorentina, ma non sembrano destinazioni gradite al polacco.

La Fiorentina sarebbe disposta a trattare con il Napoli il prestito di Fernando Llorente. Così scrive La Nazione, stamani in edicola. L'attaccante spagnolo, finito in secondo piano con Ancelotti dopo un buon inizio di stagione, potrebbe accettare di voltare subito pagina contando sulla possibilità che avrebbe a Firenze di giocare con grande continuità.

Importante notizia di mercato riguardante la Juventus in arrivo dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo infatti i bianconeri, insieme a Bayern Monaco e PSG, avrebbero fatto i primi sondaggi per il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen. Il tedesco ha una clausola da 180 milioni di euro e la società catalanta lo considera un incedibile al pari di Leo Messi (nel 2020 è già prevista una trattativa per il rinnovo), ma come detto i primi approcci sono andati in scena. Per far comunque vacillare i blaugrana, si legge, servirà una prima proposta ufficiale da almeno 100 milioni di euro.

L'asse Juve-PSG è sempre più caldo, la base è sempre quella formata da Emre Can e Leandro Paredes. La soluzione ideale sul fronte bianconero - sottolinea il Corriere dello Sport - rimane quello di uno scambio alla pari, al di là di una formula che potrebbe anche essere quella del prestito con opzione di riscatto. Il gioco delle parti vede Leonardo puntare al ribasso sulla valutazione del tedesco rispetto a quella del centrocampista argentino: valgono entrambi tra i 40 e i 45 milioni secondo Fabio Paratici, mentre da Parigi filtra l'intenzione di abbassare il prezzo di Emre Can di almeno dieci milioni.

Variabile De Sciglio - La mossa di Leonardo ha anche un altro obiettivo, quello di riuscire a convincere la Juve nell'abbassare la guardia sul fronte Mattia De Sciglio. Già respinta la proposta di un altro scambio, quello con Thomas Meunier o Lavyin Kurzawa, entrambi in scadenza, ora il PSG alza il pressing: margini per il "due per uno" non ce ne sono, ma tra Emre Can e Paredes ecco come Leonardo cerca di tornare alla carica anche per De Sciglio.

L’Inter ha già sondato il terreno sia con il Barcellona sia con il Chelsea per Vidal e Alonso. E in entrambi i casi - sottolinea il Corriere dello Sport - le distanze tra domanda ed offerta sono significative, addirittura molto significative nel caso del terzino spagnolo. Chiaro il fatto che una mossa dei giocatori servirebbe a dare una direzione più decisa alle trattative. Qualcosa attraverso cui far capire che vogliono l’Inter e desiderano tornare a lavorare con Conte. In una parola - anzi tre - forzare la mano. Vidal ieri lo ha fatto.

Si tratta di operazioni complicate - soprattutto quella per l’ex-Fiorentina - ma la certezza è che il club nerazzurro farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Restano le alternative, i classici piani B – ovvero, ad oggi, De Paul per il centrocampo e la coppia Kurzawa-Darmian per la corsia sinistra -, che continueranno ad essere “coltivati”, ma si virerà con decisione solo davanti all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi primari.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Giuseppe Iachini, nuovo allenatore della Fiorentina che si presenterà oggi pomeriggio in conferenza stampa alle ore 16:30. Tra l'altro è presente un interessante retroscena sul tecnico che, una settimana prima di venire a Firenze, aveva attirato su di sé il gradimento della SPAL. Iachini aveva già detto sì agli estensi, ma poi non se n'è più fatto niente in quanto il club di Mattioli ha scelto di riconfermare Leonardo Semplici.

Nella giornata di ieri si è registrata una novità di mercato per la Fiorentina. Secondo La Nazione, il ds Pradè avrebbe avuto un contatto con il Manchester United per valutare la possibilità di arrivare al difensore argentino Marcos Rojo, classe '90. Centrale ma adattabile anche nel ruolo di terzino sinistro, l'operazione Rojo - valutato circa 9 milioni - potrebbe essere iniziata ora e finalizzata a giugno. Intanto, sempre per la difesa, è arrivato il sì del Torino per Kevin Bonifazi: i granata hanno aperto al club gigliato.

Oltre a centrocampista ed esterno sinistro, il resto del mercato dell'Inter è legato di fatto a Politano. L’ex-Sassuolo, infatti, può essere un’uscita dalla quale ottenere un incasso importante. In viale della Liberazione- sottolinea il Corriere dello Sport - per Politano si aspettano un’offerta in linea con quanto la Fiorentina era disposta ad investire la scorsa estate, ovvero tra i 25 e i 30 milioni. A quel punto, infatti, verrebbe realizzata un’importante plusvalenza.

Politano piace anche all’Atalanta, che, non a caso, aveva proposto un giro a tre di prestiti che avrebbe portato anche Barrow al Parma e Kulusevski alla corte di Conte. Il muro della società emiliana ha stoppato tutto. Ma l’Inter continua a lavorare il gioiellino svedese di origini macedoni: l’obiettivo è assicurarselo per giugno: c’è una distanza di 5 milioni, tra 40 e 35, tra domanda e offerta. E, qualora, Politano non lasciasse la Pinetina a gennaio, allora la prossima estate potrebbe essere girato proprio all’Atalanta.

Nicolas Dominguez è partito dall'Argentina destinazione Italia ed è arrivato a Bologna poco fa. Il centrocampista preso già ufficialmente dal Velez Sarsfield è il primo acquisto per gennaio per la mediana di Sinisa Mihajlovic. Prima di volare in italia, ha salutato il Velez a Fox Sports Argentina.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma. La priorità del Milan è quella di non perderlo a zero tra poco più di un anno: la posizione di forza resta quella di Mino Raiola, l'idea di spalmare i 6 milioni stagionali ora percepiti è stata accantonata. Servirà, per tenerlo a Milano, un nuovo ingaggio con stipendio aumentato a 7 milioni.

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha chiesto rinforzi alla società Blues in vista di gennaio. E per potenziare la propria rosa l'allenatore del club londinese sta guardando verso Parigi, dove giocano Julian Draxler e Idrissa Gueye. I due hanno perso minuti e protagonismo al PSG, motivo per cui un'eventuale proposta del Chelsea li troverebbe probabilmente d'accordo.

Il Tottenham, in vista di gennaio, secondo il The Sun potrebbe lanciare l'assalto a Gareth Bale. Il tabloid spiega come gli Spurs continuino a nutrire grande affetto per il gallese e proprio per questo nelle prossime settimane potrebbero offrire al Real Madrid il cartellino di Christian Eriksen più 30 milioni di euro cash.

Lo Sporting Braga ha annunciato il nome del nuovo allenatore che andrà a sostituire l'esonerato Ricardo Sà Pinto. Si tratta di Ruben Amorim, xx giocatore fra le altre proprio del Braga, che ha firmato un contratto fino al giugno del 2022.

Un altro talento sudcoreano è pronto a sbarcare in Premier League. Niente big six, ma chi è subito dietro (secondo i risultati dell'ultima stagione). E' il Wolverhampton che - come si legge su Hamburger Morgenpost - avrebbe chiuso per Hwang Hee-Chan (23), uno dei tanti gioiellini della scuderia Red Bull. Dopo essersi messo in mostra al Salisburgo, il sudcoreano ha conquistato i Wolves, che con un'offerta da circa 27 milioni di euro avrebbero convinto gli austriaci a cedere il giocatore.

Colpo atteso e ora ufficiale: Carles Alena è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Il catalano, classe '98 di Mataro, passa agli andalusi in prestito fino a fine stagione dal Barcellona dove è cresciuto sin dai primi passi calcistici.

L'Olympique Lione non se la passa bene e dovrà attingere dal mercato per puntellare la rosa. Serve un rinforzo a centrocampo e, come riportato dagli inglesi di HITC, è stato fatto un tentativo per Etienne Capoue (31), ex Tottenham e nazionale francese, adesso al Watford. Ma il club inglese ha rispedito al mittente l'offerta e non pare proprio intenzionato a lasciarlo partire, vista anche la situazione deficitaria della squadra in Premier League.

Giovani, francesi e forti. Con una storia che s'intreccia, legata adesso da un fil rouge. Dayot Upamecano (21) e Tanguy Kouassi (17), un passaggio di consegne al Red Bull Lipsia probabilmente. Secondo Le Parisien, infatti, il club tedesco avrebbe chiuso per il giovane centrale del PSG e questo darebbe il via libera alla cessione di Upamecano all'Arsenal, fortemente interessata al nazionale Under 21.

Roma e Milan già da diverse settimane stanno seguendo Everton Soares, attaccante del Gremio che già la scorsa estate aveva fatto gola alla Serie A. In questi giorni, stando a quanto riportato dal Newcastle Chronicle, ci hanno provato Arsenal, PSG e Newcastle, fallendo però il primo tentativo. Il talento brasiliano piace a tanti, ma per ora resta in Sudamerica.

Marc Overmars, dirigente dell'Ajax, non vuole perdere mister Ten Hag a fine stagione: "Il nostro obiettivo è tenerlo qui per un'altra stagione, anche se sappiamo che è nel mirino delle big europee", sono state le dichiarazioni al De Telegraaf dell'ex calciatore olandese. Erik ten Hag, sulla panchina dei lancieri dal 2017, soltanto finora ha vinto una Coppa dei Paesi Bassi, una Supercoppa dei Paesi Bassi e una Eredivisie, oltre a raggiungere una storica semifinale di Champions League lo scorso anno.

Il Manchester United sfoglia la margherita degli obiettivi per rinforzare la sua rosa già a gennaio. Come riporta oggi il Daily Star, i Red Devils monitorano con particolare attenzione il laterale del Leicester, ex Porto, Ricardo Pereira. Terzino portoghese a destra o a sinistra, il classe 1993 in questa stagione ha collezionato finora 21 presenze con 2 gol e 2 assist.

Radamel Falcao pensa al ritorno al River Plate. Come riporta T24, l'attaccante colombiano classe '86 potrebbe infatti risolvere già a gennaio il suo contratto col Galatasaray, col quale finora ha disputato solamente 10 partite segnando 2 gol, e accettare la corte del suo ex compagno di squadra, Marcelo Gallardo, oggi alla guida dei Millonarios. 'El Tigre' ha vestito la maglia del River dal 2005 al 2009.

L'Everton ha detto no al Manchester United per Richarlison. Come riporta il Sun, i Red Devils nei giorni scorsi avevano offerto la bellezza di 75 milioni di euro per l'attaccante brasiliano, autore di otto reti finora in questa stagione, vedendosi però chiudere subito le porte in faccia dai Toffees. Il classe '97, considerato la prima alternativa a Erling Haaland per il mercato dello United, resterà dunque a Goodison Park almeno fino a giugno.

Clamorosa decisione del Monaco che ha annunciato l'esonero di Leonardo Jardim. Ormai la separazione dal tecnico era nell'aria e il club francese ha inoltre ufficializzato l'arrivo in panchina di Roberto Moreno, ex secondo di Luis Enrique alla Nazionale spagnola: "L'AS Monaco annuncia la fine della collaborazione con Leonardo Jardim e l'arrivo al suo posto di allenatore di Roberto Moreno", recita il tweet del club del Principato.